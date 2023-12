Diego Hernández é jogador do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/12/2023 21:39

Rio - O meia-atacante Diego Hernández deve seguir no Botafogo na próxima temporada. Em entrevista à rádio uruguaia "Sport 890", o empresário Javier Modernell descartou a saída do jogador do Alvinegro e revelou que teve uma conversa com o presidente do Peñarol, que tinha interesse na contratação do atleta.

"Conversei com Nacho Ruglio (presidente do Peñarol) há alguns meses. Viajamos há um mês para o Rio para avaliar com o Botafogo qual era a possibilidade, porque quando escolhemos o clube foi pelo projeto esportivo", contou o agente.



"Hoje está descartado que Diego (Hernández) vá para o Peñarol ou para qualquer outra equipe. Conversei com o diretor de futebol do Botafogo e com Diego, eles contam com ele na pré-temporada e pretendem dar mais minutos a ele no Estadual", completou.

No Botafogo desde maio de 2023, Diego Hernández custou R$ 12,5 milhões aos cofres do Glorioso e se tornou a terceira contratação mais cara da história do clube. Aos 23 anos, o uruguaio fez apenas cinco partidas pelo Alvinegro onde tem contrato até 2026.