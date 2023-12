Luis Segovia foi emprestado pelo Botafogo ao RWD Molenbeek, da Bélgica - Divulgação/RWD Molenbeek

Luis Segovia foi emprestado pelo Botafogo ao RWD Molenbeek, da BélgicaDivulgação/RWD Molenbeek

Publicado 21/12/2023 15:14

Bélgica - Emprestado pelo Botafogo, o zagueiro equatoriano Luis Segovia passou por uma cirurgia no músculo adutor da coxa direita e perderá o restante da temporada do RWD Molenbeek, clube belga gerido pelo empresário John Textor. A informação é do repórter Julien Denoël, do portal belga "SudInfo".

Segovia sofreu o problema muscular no dia 9/12, logo no começo da partida contra o Gent, pelo Campeonato Belga. Ele vinha sendo titular na equipe comandada por Cláudio Caçapa, que trabalhou no Botafogo em 2023 como auxiliar técnico por quatro jogos.

Em alta na equipe recém-promovida à elite, Segovia chegou a ser convocado para a seleção do Equador na Data Fifa de outubro. Ele foi emprestado pelo Glorioso até o fim da temporada europeia, e tem contrato com o clube até dezembro de 2025.