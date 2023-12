Botafogo irá disputar a pré-Libertadores de 2024 - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 20/12/2023 18:44

Rio - O Botafogo ainda não sabe qual equipe irá enfrentar na estreia da pré-Libertadores, mas já sabe a data. O Alvinegro irá entrar em campo fora de casa no dia 21 de fevereiro, no mesmo dia do primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU.

O clube carioca vai atuar fora de casa contra o vencedor de Aurora, da Bolívia, ou Melgar, do Peru, às 21h30 (de Brasília). Uma semana depois, no mesmo horário, o Alvinegro irá receber o adversário no Rio. Apesar dos jogos serem em quartas-feiras, o clube carioca não contará com transmissão da TV aberta. Os dois jogos serão exibidos pela ESPN (TV fechada) e Globoplay e GE (streaming e internet).

Aurora e Melgar se enfrentarão pela primeira fase preliminar no dia 7 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), em Cochabamba, na Bolívia, e dia 14 de fevereiro, no mesmo horário, em Arequipa, no Peru.