Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 20/12/2023 18:06

Rio - Nesta quarta-feira, 20, o Botafogo protocolou no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) o plano de Recuperação Extrajudicial para quitação das dívidas cíveis na ordem de R$ 400 milhões. De acordo com a proposta, os pagamentos serão feitos mensalmente ao longo dos próximos 15 anos.

O Glorioso ainda informou que a nova proposição já conta com "uma adesão significativa do número total de credores". Assim, possibilitará que o Botafogo solucione processos complexos do passado que já perduram por 20 anos, conforme comunicou o clube.

"Estamos avançando em mais uma etapa para a equalização de todo o passivo do Clube Social. Depois do novo acordo sobre as dívidas trabalhistas ter sido homologado, trabalhamos com muita intensidade para solucionar também os débitos cíveis. Esse processo de recuperação é determinante para solucionarmos de uma vez por todas a sufocante dívida do clube e recolocarmos o Botafogo na trilha do sucesso que tanto merece", disse o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, ao site oficial do clube.

Pela parte da SAF, as negociações foram tocadas pelo especialista e assessor especial Eduardo Iglesias, pelo VP Executivo, Jonas Marmello e pelo CEO, Thairo Arruda. A ação ainda contou com a participação do Departamento Jurídico da SAF Botafogo, que foi representado pelo advogado Raphael Sá, e do Botafogo de Futebol e Regatas, por meio do Gerente Jurídico, Daniel Bombarda, e do VP Jurídico, Marcelo Barbieri. Também houve o apoio da Consultoria Channel Associados e do escritório de advocacia Kalache, Chame, Costa Braga Advogados.