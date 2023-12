Botafogo se reapresenta no CT Espaço Lonier no dia 7 de janeiro - Vito Silva/Botafogo

Botafogo se reapresenta no CT Espaço Lonier no dia 7 de janeiro Vito Silva/Botafogo

Publicado 20/12/2023 09:52

Rio - Depois de conhecer seu caminho para chegar à fase de grupos da Libertadores, o Botafogo ligou o alerta para o calendário do início da próxima temporada. O mês de fevereiro, também com o Campeonato Carioca em disputa, será importante na mescla do elenco devido aos clássicos nas últimas rodadas estarem no meio das decisões da segunda fase do mata-mata.

Isso porque o primeiro jogo do Alvinegro contra Melgar (PER) ou Aurora (BOL) será na data base da Conmebol entre os dias 20 e 22 de fevereiro, logo após a partida contra o Vasco, também a ser detalhada pela Ferj. Já o duelo de volta, no Nilton Santos, será entre 27 e 29, antes de encarar o Fluminense para fechar a fase de classificação do Estadual.

Caso o Botafogo avance de fase, irá enfrentar o vencedor do confronto entre Red Bull Bragantino e Águilas Doradas (COL), que também deve entrar no calendário entre as semifinais, seja geral ou da Taça Rio.

O elenco comandado por Tiago Nunes tem reapresentação marcada para o dia 7/1, no CT Espaço Lonier, e fará a estreia no Campeonato Carioca no dia 17 ou 18, contra o Madureira. Nos primeiros jogos, como assinado pelos clubes no regulamento da competição, a comissão técnica pode escalar time reservas enquanto foca na pré-temporada com o grupo principal.