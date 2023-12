Jean Lucas - Raul Baretta / Santos

Jean LucasRaul Baretta / Santos

Publicado 20/12/2023 14:40

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Botafogo entrou na briga pela contratação do volante Jean Lucas, de 25 anos, que disputou o último Brasileiro pelo Santos. O Internacional e o Bahia também tem interesse no jogador. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Revelado pelo Flamengo, Jean não ficará no Santos, após a queda para a Série B. O Peixe não tem condições de arcar com o salário do volante. De acordo com informações do portal "GE", o Inter estaria na frente dos demais clubes nas negociações.

Além do Rubro-Negro e do clube paulista, Jean Lucas passou pelo futebol francês, onde atuou por Lyon, Brest e Monaco. Na atual temporada, ele entrou em campo em 22 jogos e deu três assistências com a camisa do Santos.