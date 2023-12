Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras - Staff Images / Cruzeiro

Publicado 20/12/2023 15:35

Rio - O Botafogo esteve perto de fechar a contratação do atacante Bruno Rodrigues, que estava no Cruzeiro. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Glorioso foi o maior concorrente do time paulista na briga pelo jogador de 26 anos.

De acordo com PVC, o Botafogo não mediu esforços para superar o Palmeiras e ficar com o Bruno Rodrigues, mas não conseguiu ter sucesso. No Rio, Fluminense e Vasco também eram apontados como possíveis destinos.

Para comprar 80% dos direitos econômicos de Bruno Rodrigues, o Palmeiras desembolsou 4,8 milhões de euros (R$ 25 milhões). O jogador assinou até o fim de 2028