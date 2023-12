Lucas Halter defendeu o Goiás no Brasileirão - Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Publicado 20/12/2023 16:53

Rio - O Botafogo já definiu seu alvo no mercado para substituir o zagueiro Adryelson, que tem saída encaminhada para o Lyon. Trata-se de Lucas Halter, de 26 anos, que pertence ao Athletico-PR e defendeu o Goiás no último Brasileirão. A informação foi dada pelo jornalista Fábio Azevedo.

Apesar da péssima campanha do Goiás, Halter foi um dos destaques do Esmeraldino na campanha do Campeonato Brasileiro. As boas atuações o levaram a ser convocado por Ramon Menezes para a seleção brasileira sub-23 que disputou os Jogos Pan-Americanos.

Na última temporada, Lucas Halter disputou 54 jogos e marcou seis gols pelo Goiás. Como ele tem contrato com o Athletico somente até julho, a tendência é que o Furacão não dificulte a negociação.