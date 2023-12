Luis Henrique foi revelado pelo Botafogo e tem contrato com o Olympique de Marselha até 2025 - Vitor Silva/Botafogo

Luis Henrique foi revelado pelo Botafogo e tem contrato com o Olympique de Marselha até 2025Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/12/2023 20:25

França - Presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria confirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira (21) que o atacante Luis Henrique retornará ao clube após empréstimo para o Botafogo. O jogador, de 22 anos, no entanto, já entrou na mira de clubes do Brasil e é alvo de propostas.



De acordo com o mandatário, há negociações abertas com duas equipes ainda não reveladas. Clubes brasileiros fizeram ofertas pelo atacante, mas nenhuma agradou financeiramente.

"Ele é um jogador do Olympique e está convocado a voltar para o clube, num momento em que estamos perdendo jogadores e ele pode ser útil. Há clubes brasileiros que fizeram ofertas, mas recusamos porque não atingiram o nível econômico que esperamos ou a valorização que se espera. Ele foi um dos jogadores mais decisivos do Campeonato Brasileiro até sofrer uma lesão no ombro", disse Longoria.

Luis Henrique foi revelado pelo Botafogo, negociado em 2020 com o Olympique de Marselha, mas voltou ao clube em 2022 como uma das apostas de Textor. Na última temporada, o atacante disputou 59 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências. Ele tem contrato com os franceses até junho de 2025.