Meia do Botafogo, Eduardo foi importante ao longo da temporada, mas caiu de rendimento no fim do ano - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/12/2023 12:29

Rio - O Botafogo recebeu sondagens de outros clubes da Série A nos últimos dias para saber da situação de Eduardo, Júnior Santos e Victor Sá no clube, segundo informações da Rádio Itatiaia. O Alvinegro, entretanto, não pretende negociá-los. O trio foi titular durante a maioria dos jogos no Campeonato Brasileiro.

Ainda de acordo com a rádio, o clube não deseja uma grande reformulação e busca manter a base do elenco para a próxima temporada. Jovens como Mateo Ponte e Diego Hernández, por exemplo, que chegaram este ano e tiveram pouco espaço , buscam maior protagonismo em 2024.