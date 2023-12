Textor e Mazzuco são os responsáveis pelo futebol alvinegro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 17/12/2023 13:47

Rio - O Botafogo definiu que reforçar o sistema defensivo será sua prioridade durante a janela de transferências. Segundo o site "ge", o clube dará preferência na busca por goleiro, zagueiros, lateral-direito titular e segundo volante. Um meia e um ponta também estão em pauta.

Internamente, o Botafogo enxerga o setor defensivo como a maior urgência por conta do desempenho ruim na reta final da temporada. Além disso, Lucas Perri e Adryelson, duas das principais peças, já estão de malas prontas para o Lyon, enquanto Victor Cuesta, Bastos e Philipe Sampaio terminaram o ano em baixa.

Atualmente, a maior preocupação é com a lateral-direita. Di Plácido, que foi titular durante a maior parte de 2023, não convenceu e deixará o clube. Com isso, Mateo Ponte e Rafael são as opções para a posição. O primeiro tem poucos minutos como titular, enquanto o segundo ainda se recupera de uma grave lesão.

No gol, há confiança de que Gatito Fernández dará conta do recado, mas o clube quer buscar mais um nome para brigar pela posição. Para a posição de volante, a ida ao mercado vai depender da situação de Marlon Freitas, que pode se transferir para o Cruzeiro.

O Botafogo se representa para iniciar sua pré-temporada no dia 7 de janeiro. O primeiro jogo será no dia 17, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.