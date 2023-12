Ex-jogador relembra passagem de Seedorf no Botafogo: 'Queria mudar o hino' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/12/2023 19:05

Rio - Ex-jogador do Botafogo, o ex-meia Clarence Seedorf se recusou a responder perguntas sobre o clube. O holandês veio ao Brasil para participar de dois eventos, mas se não se mostrou disposto a responder sobre o Glorioso em nenhum deles.

"Errado, errado. Pergunta errada", disse Seedorf no último sábado (16), em jogo festivo no Morumbi, ao ser questionado sobre a campanha do Botafogo no Brasileirão, balançando a cabeça negativamente.