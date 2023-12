Botafogo reinaugurou megaloja em General Severiano - Arthur Barreto/ BFR

Botafogo reinaugurou megaloja em General SeverianoArthur Barreto/ BFR

Publicado 16/12/2023 19:58

Interior da megaloja do Botafogo em General Severiano Arthur Barreto/ BFR Rio - Após mais de dois anos, o Botafogo reinaugurou, na manhã deste sábado (16), a megaloja de General Severiano. O espaço abrigará a segunda unidade física da Botafogo Store, que já conta com uma loja em um shopping na Barra da Tijuca.

A megaloja na sede do Botafogo estava fechada desde junho de 2021 e foi incluída no projeto da Botafogo Store, que teve início em 26 de outubro. Em apenas 15 dias de operação, a unidade do Barra Shopping teve um faturamento de R$ 2 milhões, que é mais de três vezes do que a meta para o mês inteiro, que é de R$ 600 mil.

Em General Severiano, a expectativa é de que a megaloja tenha um bom movimento em dezembro por conta do Natal. No entanto, a previsão de faturamento não foi divulgada.