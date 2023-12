Chay nos tempos de Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/12/2023 16:30

Rio - O meia-atacante Chay, de 33 anos, está de volta ao Botafogo após defender o Ceará na última temporada. O veterano, que tem contrato até o fim do ano que vem, tem esperança de ser aproveitado no Alvinegro, após mais um ano de empréstimo.

"Eu sou jogador do Botafogo até dezembro de 2024, então é difícil de dizer algo sobre… Vai depender do que o Tiago Nunes tem em mente sobre mim. Vou me reapresentar e ver o que acontece", disse em entrevista ao portal "GE".

Chay foi contratado pelo Botafogo em 2021, sendo um dos destaques do Alvinegro no título da Série B daquele ano. O jogador foi comprado pelo clube carioca antes da chegada da SAF. No ano passado foi emprestado ao Cruzeiro, mas não se destacou. Mesmo distante, Chay acompanhou a temporada alvinegra.

"O Botafogo merecia o título por todo elenco e funcionários daquele clube, que eu tenho o carinho e admiração. Mas são coisas do futebol… De longe, eu não posso dizer o porquê deixou de ganhar, não vivi o que eles viveram. Tive pouco contato com a rapaziada pra falar de futebol. Já viviam a angústia no dia a dia e ter uma pessoa de fora questionando o motivo de não estar fluindo não é bom pra ninguém", opinou.