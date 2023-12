Botafogo não liberou Matías Segovia para jogar o Pré-Olímpico, em janeiro de 2024 - Divulgação / Albirroja

Publicado 15/12/2023 14:03

Rio - O jovem atacante Matías Segovia, do Botafogo , pediu para integrar os treinos da seleção paraguaia em preparação para o Pré-Olímpico, mesmo não tendo sido liberado pelo clube para jogar. A competição será disputada na Venezuela, no início de janeiro.

Matías Segovia integra apenas os treinamentos e faz uso das instalações da Federação Paraguaia de Futebol, em Assunção, para participar das atividades ao lado dos atletas convocados. A solicitação partiu do próprio atacante, de acordo com o 'ge'. Ele passou alguns dias no Paraguai com a família após o fim do Campeonato Brasileiro e, na última terça-feira (12), se apresentou para os treinos.



No Botafogo, Matías Segovia viveu altos e baixos em 2023. Ao fim do Brasileirão, foi um dos jogadores mais criticados pelos alvinegros. O menino, de 20 anos, foi comprado junto ao Guaraní (PAR) em abril, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 7,3 milhões, na cotação da época).