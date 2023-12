Gabriel Veron - CESAR GRECO/AGÊNCIA PALMEIRAS

Publicado 16/12/2023 20:54

Rio - Gabriel Veron, do Porto-POR, não será jogador do Botafogo em 2024. De acordo com o portal "ge", o ex-atacante do Palmeiras realmente chegou a ser oferecido ao Glorioso , como informou o jornal português "A Bola", mas o clube carioca descartou avançar na negociação.

Segundo o veículo, a posição de Veron é uma das que o Botafogo pretende se reforçar para a próxima temporada. No entanto, a cúpula alvinegra não vê o jogador do Porto com o perfil desejado para o elenco.

Atualmente, o Botafogo conta com Matías Segovia, Júnior Santos e Diego Hernandez para a posição de Veron. O entendimento é de que o ex-Palmeiras tem estilo de jogo parecido com o do trio, o que inviabiliza um investimento.

O Botafogo volta a treinar no dia 7 de janeiro, visando a temporada de 2024. O próximo jogo do Glorioso será no dia 17, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.