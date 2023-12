Cristian Medina renovou contrato em agosto com o Boca Juniors, até 2027 - Divulgação/Boca Juniors

Publicado 23/12/2023 12:16

O Botafogo tem mais um alvo para o elenco de 2024 e, inclusive, já fez proposta ao Boca Juniors pela contratação de Cristian Medina, com um valor considerado tentador pelo jogador. O jogador de 21 anos é titular da equipe argentina e disputou a final da Libertadores deste ano, na derrota por 2 a 1 na prorrogação para o Fluminense, no Maracanã.



Medina possui contrato com o Boca Juniors até 2027 e é mais uma aposta da SAF alvinegra no mercado sul-americano, de acordo com informações do site 'ge', confirmadas pela reportagem. Além da idade e do bom desempenho avaliado pelo departamento de scout, o jogador pode atuar em várias posições no meio de campo.



Além de volante, ele pode jogar como meia pela direita, onde atuou a maior parte do tempo pelo Boca Juniors, e também mais centralizado.



O meio de campo é um dos setores que o Botafogo entende que tem carências e que precisam ser supridas para 2024. A saída de Lucas Fernandes abre uma vaga no elenco.



O Glorioso também busca contratações para o gol, a zaga e o ataque. Sondado, o goleiro João Paulo permanece no Santos. Os zagueiros João Victor e Lucas Halter interessam, assim como o meia Gabriel Veron.