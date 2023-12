John Textor comanda busca por reforços no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/12/2023 12:23

Rio - O Botafogo segue no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. O Alvinegro já tem propostas formalizadas e busca selar contratações até o fim de 2023. As negociações estão em andamento e, muitas delas, avançadas. As informações são do jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF'.