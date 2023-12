Victor Cuesta - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/12/2023 10:30

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Botafogo fez uma proposta pela contratação do volante Gregore, de 29 anos. O Alvinegro teria oferecido 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,2 milhões) mais o zagueiro Victor Cuesta para convencer o Inter Miami a liberar o brasileiro. As informações são do portal "GE".

O Alvinegro conta com a concorrência do Bahia, ex-clube de Gregore, que também deseja a contratação do volante. O jogador atua no futebol norte-americano desde 2021. Além da equipe de Salvador, o volante atuou pelo Santos.

Victor Cuesta, de 35 anos, que foi colocado na operação, viveu uma temporada de altos e baixos no Botafogo. O defensor chegou a ser um dos destaques do Alvinegro em seu melhor momento no ano, porém, com a derrocada no Brasileiro, o argentino passou a ser um dos maiores alvos de crítica.