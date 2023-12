Adryelson e Lucas Perri, jogadores do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/12/2023 19:00

Rio - Chegou a hora do adeus. O Botafogo acertou nesta quinta-feira (28) as vendas do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Lyon, da França, por 20 milhões (R$ 107 milhões, na cotação atual), segundo informações do "ge". A dupla não vai se reapresentar com o elenco no dia 7 de janeiro, data que marca o início da pré-temporada de 2024 do Alvinegro.

O Lyon, da França, também pertence ao empresário americano John Textor. Lucas Perri já iniciou o processo de mudança e entregou a casa onde morava no Rio de Janeiro. Já Adryelson passa férias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e ainda vai resolver as últimas pendências antes de embarcar para a França. A reapresentação do elenco francês está marcada para o dia 31.

Lucas Perri e Adryelson se destacaram em 2023. A dupla chegou a ser convocada pelo técnico Fernando Diniz para defender a seleção brasileira em amistosos. Ambos foram fundamentais para o Botafogo atingir a marca de melhor primeiro turno da história do Brasileirão e levar o clube de volta à Libertadores após sete anos. O Alvinegro chegou a brigar pelo título nacional, mas terminou em quinto lugar.

No Lyon, Lucas Perri e Adryelson terão que lidar com a pressão. O início de temporada do clube francês foi o pior em sua história e o time chegou a ocupar a lanterna do campeonato nacional. Atualmente, ocupa o 15º lugar, com 16 pontos (dois a mais do que Toulouse, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 14).

Lucas Perri e Adryelson foram contratados pelo Botafogo no ano passado. O goleiro chegou como reserva, mas se firmou como titular neste ano. Ao todo, ele disputou 67 jogos, sofreu 58 gols e não foi vazado em 31 ocasiões. Já o zagueiro atuou em 75 partidas em sua passagem, sendo 58 neste ano, marcou quatro gols e deu uma assistência.