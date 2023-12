Gabriel Pires em ação durante jogo do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/12/2023 20:05

Rio - O meio-campista Gabriel Pires não continuará no Botafogo em 2024. Ele está emprestado pelo Benfica até o dia 31 de dezembro deste ano e retornará ao clube português. A decisão pela não permanência do atleta foi tomada por John Textor, dono e 90% da SAF do Glorioso, que deseja mudar o perfil da equipe. As informações são do site "ge".

Ainda segundo o site, os Encarnados estavam dispostos a emprestar Gabriel por mais um ano no mesmo formato do atual acordo. Entretanto, a decisão de Textor foi de não continuar com o jogador.

Em 2023, Gabriel Pires marcou dois gols e deu cinco assistências em 34 partidas disputadas com a camisa do Botafogo. Além disso, foi titular do Alvinegro na reta final de temporada.