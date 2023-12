Lucas Fernandes chegou ao Botafogo em 2022 por empréstimo junto ao Portimonense - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/12/2023 15:35

Rio - Após perder o título do Brasileirão 2023 com um segundo turno melancólico, o Botafogo começou seu processo de reformulação no elenco visando a próxima temporada e já tem mais um nome na barca: o meia Lucas Fernandes não continuará no clube. As informações são do site "ge".

Lucas Fernandes chegou o Botafogo em 2022 assinando por empréstimo junto ao Portimonense, de Portugal, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões). A cúpula da SAF alvinegra entende que o investimento não é válido.

O jogador teve bom rendimento em seu primeiro ano no Estádio Nilton Santos, foi peça importante na arrancada da equipe então comandada por Luís Castro, mas lesões o atrapalharam em 2023 e pouco conseguiu contribuir. Lucas Fernandes deixa o Botafogo com 60 jogos disputados, quatro gols marcados e apenas três assistências.

Além do meia, o Glorioso também já comunicou ao lateral-direito argentino Leonel Di Plácido que ele não está nos planos para a próxima temporada. O jogador retornará ao Lanus, da Argentina.