Rio - O meia Eduardo, de 34 anos, pode estar de saída do Botafogo. De acordo com informações do jornalista Nawaf Al-Aqeel, do portal saudita "Al-Riyadiah", o jogador está com negociações com o Al-Suqoor, da Segundona da Arábia Saudita.

Eduardo foi destaque do Botafogo em seus melhores momentos na temporada, mas assim como todo elenco terminou o ano em baixa por conta da derrocada no Brasileiro. Com passagens pelo Al-Hilal, o brasileiro recebeu oferta para retornar ao futebol saudita no meio do ano, mas acabou recusando. Agora, depois de um desfecho ruim de temporada, a negociação pode acontecer.

Eduardo tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2024 e sua multa rescisória é de 30 milhões de euros (R$ 159 milhões na cotação atual). Na temporada de 2023, o jogador marcou 12 gols e deu sete assistências em 49 partidas.