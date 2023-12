John Textor - Vitor Silva / Botafogo

08/12/2023

afirmou que o empresário americano precisa provar na Justiça as

Mais uma vez a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) publicou uma nota oficial para responder às críticas de Botafogo e John Textor, dono de 90% da SAF alvinegra, sobre erros de arbitragem no Brasileirão. Desta vez, a entidadeas acusações de favorecimento ao Palmeiras, proferidas na quinta-feira (8) e direcionadas à presidente do clube paulista , Leia Pereira.

No texto, a associação de árbitros ainda diz que Textor "tem dificuldade em aceitar a realidade" e faz tal afirmações sobre a arbitragem com o intuito de "de desviar o foco real dos resultados do seu clube", ressaltando a derrocada do Botafogo.



Em novembro, a Abrafut já havia ironizado e prometido acionar Textor no STJD, após o ataque de fúria na derrota do Botafogo de virada para o Palmeiras, por 4 a 3. Na época, o americano falou em "corrupção" e roubo.



a Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf) também

E em setembro,também repudiou declarações de jogadores e dirigentes do Botafogo sobre a arbitragem, após a derrota por 1 a 0 para o Atléticfo-MG, na Arena MRV.

Confira a nova nota da Abrafut em resposta a Textor:

“O presidente do Botafogo, Textor (nota da redação: o empresário é dono da SAF), emitiu uma nota oficial em resposta às declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. No conteúdo dessa nota, mais uma vez o dirigente, na intenção de desviar o foco real dos resultados do seu clube, que iniciou o campeonato com uma campanha promissora, com prognóstico positivo, porém, no percurso desenhou um forte declínio revelando a decadência do time, que resultou a frustrante derrota com resultado decepcionante para as expectativas do presidente, o mesmo terceiriza sua responsabilidade.



Textor, resistente e relutante em aceitar a realidade que seu clube apresentou nos gramados, novamente coloca em descrédito todo o trabalho da arbitragem e a competência de outros clubes, desprestigiando e desvalorizando o produto futebol.



Em suas declarações, ele novamente ataca e responsabiliza a arbitragem pelo fracasso do seu clube, dizendo que seu time foi prejudicado, pela compaixão tendenciosa da arbitragem por favorecer outro time.



Reforçamos aqui o trabalho árduo dos árbitros em campo e fora dele pra desempenharem com excelência, muita seriedade, uma atuação responsável e digna. Não merecemos esse tipo de pronunciamento desabonando e depreciando todos os nossos anos de dedicação para que o resultado seja sempre justo, decente e íntegro.



É muito séria essa acusação e tantas outras feitas por esse senhor que tem tanta dificuldade em aceitar a realidade. Portanto, que ele prove na justiça essa imputação tão grave contra nossa classe.”