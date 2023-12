Lucas Halter defendeu o Goiás no Brasileirão - Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Lucas Halter defendeu o Goiás no BrasileirãoRosiron Rodrigues / Goiás EC

Publicado 29/12/2023 20:02

Rio - O Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro Lucas Halter. O jogador, de 23 anos, pertence ao Athletico-PR e estava emprestado ao Goiás em 2023. Segundo informações do "ge", o atleta é esperado no Rio de Janeiro na primeira semana de 2024 para assinar o contrato.

A contratação de Lucas Halter agradou o técnico Tiago Nunes. O treinador viu o atleta surgir nas categorias de base do Athletico-PR durante a sua passagem. O jogador estava emprestado ao Goiás nos últimos dois anos e assumiu a titularidade neste ano, sendo um dos destaques do time no Brasileirão.

Lucas Halter chega para suprir a saída de Adryelson, que foi negociado com o Lyon, da França . Em 2023, o zagueiro disputou 54 jogos e marcou seis gols pelo Goiás. Ao todo, o defensor vestiu a camisa do Esmeraldino em 69 ocasiões e foi campeão da Copa Verde de 2023.

O Botafogo ainda busca a contratação de mais um defensor para a próxima temporada. A reapresentação do elenco alvinegro está marcada para o dia 7 de janeiro. O clube irá iniciar a temporada com o elenco principal mesclado com o sub-23. A decisão de como utilizar os jogadores ficará a cargo de Tiago Nunes.

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca será contra o Madureira, dia 17, no Nilton Santos. O principal objetivo do Alvinegro no início da temporada será a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Nos dias 21 e 28 de fevereiro, o Glorioso enfrentará o vencedor de Aurora, da Bolívia, e Melgar, do Peru.