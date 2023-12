Diego Costa marcou três gols em 15 jogos disputados pelo Botafogo em 2023 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/12/2023 14:26

Rio - Diego Costa chegou ao seu último dia de contrato com o Botafogo, e, apesar das conversas entre as partes desde o fim do Brasileirão, a situação é complicada e demanda bastante esforço por parte do Glorioso. O jogador, de 35 anos, condiciona sua permanência - que é desejo do clube - em questões familiares e fez exigências a serem analisadas pela diretoria.

Internamente, a cúpula da SAF entende que o Botafogo não pode ultrapassar seus limites, principalmente os financeiros, para assinar uma extensão de contrato com o centroavante. Diego Costa deu sinais com pedidos que envolvem sua rotina no clube e fora das atividades, o que tem pesado no momento. As informações são do site "ge".

O jogador chegou ao Botafogo para a sequência do Brasileirão no mês de agosto como aposta rápida visando substituir Tiquinho Soares, com lesão no joelho, e contando com prestígio do então técnico Bruno Lage. Após a perda do título mesmo com 14 pontos de vantagem, o jogador deu entrevista forte criticando o comportamento do elenco alvinegro e provocou polêmica.

Diego Costa fica livre para assinar com qualquer clube a partir do primeiro dia de 2024. O atacante marcou três gols em 15 jogos com a camisa do Botafogo na última temporada.