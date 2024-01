William se destacou no Cruzeiro e entrou na mira do Botafogo para 2024 - Divulgação/Cruzeiro

Publicado 31/12/2023 18:26

Rio - De olho na janela de transferências para reforçar o elenco visando as primeiras fases da Libertadores, o Botafogo fez contato pela contratação do lateral direito William, do Cruzeiro. O jogador, no entanto, tinha uma cláusula de renovação automática com a Raposa e terá seu vínculo estendido por mais uma temporada, o que fez o Glorioso recuar.

A diretoria alvinegra abriu conversas para tentar a liberação imediata, mas o defensor, de 28 anos, participou de 60% dos jogos da equipe mineira, o que renovaria seu contrato por mais 12 meses. Quando sondou valores, a pedida para venda foi considerada alta. As informações são do site "GOAL".

William chegou ao Cruzeiro após dois anos em baixa devido à lesões, mas disputou 40 jogos em 2023 no retorno do clube à elite do Brasileirão. Ele foi revelado pelo Internacional e negociado com o futebol alemão, onde defendeu Wolfsburg e Schalke 04.

Para a posição, o Botafogo conta atualmente com Rafael, em tratamento após lesão, e JP Galvão. Leonel Di Plácido, titular em grande parte da temporada, foi devolvido ao Lanús-ARG após comissão técnica, diretoria e analistas não considerarem o investimento para compra dos direitos econômicos.