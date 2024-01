Adryelson e Lucas Perri são dois dos jogadores que não permanecerão no Botafogo em 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Adryelson e Lucas Perri são dois dos jogadores que não permanecerão no Botafogo em 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/01/2024 10:53

O goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, que disputaram o último Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, viajaram para a França na última segunda-feira (1) para serem apresentados pelo Lyon, da França. Os dois foram negociados com o clube francês, que também pertence à Eagle Football, de John Textor, em uma transação que pode chegar a 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107,2 milhões).

Empresário dos dois jogadores, Eduardo Cornacini postou uma foto nas redes sociais registrando o momento onde Lucas Perri e Adryelson, junto do também empresário Ithalo Duarte, embarcavam rumo à França. Os dois devem ser apresentados pelo Lyon nos próximos dias.

Lucas Perri, Adryelson e seus empresários viajando rumo à França Reprodução

Lucas Perri e Adryelson foram dois dos principais destaques do Botafogo na última temporada, especialmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O goleiro disputou 63 jogos em 2023, não sendo vazado em 27, enquanto o zagueiro atuou em 58 partidas, tendo marcado quatro gols.