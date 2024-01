Adryelson e Lucas Perri são dois dos jogadores que não permanecerão no Botafogo em 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/01/2024 13:13 | Atualizado 01/01/2024 13:14

O Botafogo inicia 2024 com as saídas de alguns jogadores. Ao todo, sete atletas se despediram do Alvinegro na virada do ano, seja pelo fim de seus contratos ou por uma transferência bem sucedida para outro clube.

Dentre os nomes, Diego Costa é o único com chances de retornar ao Botafogo, apesar da dificuldade. O contrato do atacante se encerrou no fim do ano e a diretoria alvinegra conversa com ele para uma possível renovação. O jogador, entretanto, fez exigências que complicam as negociações com o clube, que ainda acontecem.

As principais saídas são do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson, que deixam o Botafogo para jogar no Lyon, da França, outro clube pertencente à Eagle Football, de John Textor. O clube francês desembolsará 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,2 milhões) nas contratações dos dois jogadores, que devem se apresentar nos próximos dias.

Além deles, o Botafogo optou por não exercer as opções de compras de três jogadores: Luis Henrique, Lionel Di Plácido e Lucas Fernandes, que retornam aos seus clubes. A diretoria chegou à conclusão de que o trio não valia o investimento e, dessa forma, deixou de gastar, ao todo, R$ 73,8 milhões.

Outro jogador que não terá sua opção de compra exercida, porém, numa situação diferente do trio é Gabriel Pires. O Benfica, clube detentor dos seus direitos, aceitou um novo empréstimo do jogador ao Botafogo. Entretanto, segundo o "ge", Textor decidiu não prosseguir com tal negociação, pois busca meio-campistas com perfil mais "dinâmico" para 2024.

Por outro lado, o Botafogo também acertou a chegada de três jogadores: os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza e o ponta Jeffinho. Os defensores e o atacante são esperados pelo Alvinegro ainda na primeira semana do ano para as assinaturas de seus contratos. Além deles, o clube também tem negociações com o ponta Jefferson Savarino, do Real Salt Lake, dos Estados Unidos.