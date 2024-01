Tiano Gomes é gerente das categorias de base do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tiano Gomes é gerente das categorias de base do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/01/2024 13:30

Rio - Gerente geral das categorias de base do Botafogo, Tiano Gomes completou seis anos de casa e vem acompanhando toda a evolução desde a transição do clube entre associativo e a SAF de John Textor. Para o gestor, o Alvinegro já conseguiu mudar de nível desde a aquisição do estadunidense, em 2022.

"Tem o plano do clube de uma melhora na infraestrutura do profissional e da base. A longo prazo a gente sabe que o Centro de Treinamentos (integrado) é o ideal, mas para as condições que a gente já teve, a melhora para 2023 e 2024 já foi bem grande. Eu estou no clube há seis anos e posso afirmar que tem uma evolução. Hoje, o clube não deixa nada a desejar para nenhum outro do Brasil", disse Tiano, em entrevista ao site "ge".

Tiano pode ser considerado um dos pontos fortes de confiança de Textor no desejo pelo "Botafogo Way", uma maneira de jogar em todas as equipes que defina bem o Botafogo em sua nova era. O gerente de base detalhou sobre o trabalho do empresário à frente do clube.

"É uma pessoa que adquiriu um clube com potencial enorme, que estava passando por problemas financeiros, e que tem valores. Ele chega dessa forma, falando muito em cuidar das pessoas, em desenvolver as pessoas", destacou.