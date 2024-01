John fechou acordo com o Botafogo até o fim de 2027 - Reprodução

Publicado 04/01/2024 17:48

Rio - Pouco tempo depois do anúncio por parte do Santos , confirmando a negociação, o Botafogo anunciou a contratação do goleiro John, de 27 anos, que estava emprestado pelo Peixe ao Valladolid, da Espanha, clube gerido por Ronaldo Fenômeno. O novo arqueiro do Glorioso assina por quatro temporadas.

John era o plano A do Botafogo para substituir Lucas Perri, vendido para o Lyon, clube que também é gerido por John Textor. As negociações foram diretamente com o Peixe, detentor dos direitos econômicos do atleta.

O novo goleiro do Botafogo é a primeira contratação confirmada para a temporada de 2024. Ele é aguardado no Rio de Janeiro para realização de exames médicos.

Para o início de 2024, o Botafogo, além de John, tem conversas avançadas com os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, com os atacantes Jeffinho e Savarino, além de negociações pela chegada do meia-atacante argentino Benjamín Rollheiser, do Estudiantes.