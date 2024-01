Tiago Nunes indicou reforços para o Botafogo para 2024 - Vitor Silva/Botafogo

Tiago Nunes indicou reforços para o Botafogo para 2024Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2024 14:40 | Atualizado 05/01/2024 16:37

Rio - O Botafogo passará alguns dias longe do Rio durante sua pré-temporada. Segundo o site "ge", o elenco alvinegro ficará hospedado em um resort na cidade de Itu, no interior de São Paulo, entre os dias 9 e 15 de janeiro.



O local é o mesmo que serviu de concentração para a seleção japonesa durante a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. A área fica em meio à natureza da Região Metropolitana de Sorocaba e a 100km da capital paulista.



No site do resort, a informação é de que ele foi inaugurado justamente no ano em que recebeu o Japão. O espaço tem 130 mil metros quadrados e conta com piscinas descobertas e aquecidas, quadras poliesportivas, quadra de tênis, salão de jogos, campo de futebol, sauna seca e hidromassagem.



O tempo de preparação será curto, já que o Botafogo estreia no Carioca no dia 17 contra o Madureira, no Nilton Santos. O elenco tem reapresentação marcada para domingo (7), no Espaço Lonier. Até o momento, o único reforço contratado para 2024 foi o goleiro John.