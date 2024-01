Entrevista de Zagallo logo após a conquista da Copa América de 1997 - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 06/01/2024 17:12

Rio - Campeão por onde passou e com o nome fincado na história do futebol brasileiro, Zagallo, que morreu na noite da última sexta-feira, 5 , também é dono de frases marcantes. Dentre elas, está a icônica "Vocês vão ter que me engolir". A sentença foi dita logo após a conquista da Copa América de 1997, como um desabafo do então treinador da seleção brasileira.

O Velho Lobo sofria críticas da imprensa naquela época. Zagallo sofria cobranças, por exemplo, por uma derrota para Noruega e pelo desempenho no Torneio da França de 97.





Apesar do cenário, o Brasil deu a volta por cima na Copa América. Na fase de grupos, venceu a Costa Rica por 5 a 0, o México por 3 a 2 de virada (Seleção perdia por 2 a 0 no intervalo) e a Colômbia por 2 a 0.

Nas quartas, bateu o Paraguai por 2 a 0. Na semifinal, atropelou o Peru com um sonoro 7 a 0. Assim, chegou invicto à grande final para enfrentar a Bolívia, que era a anfitriã da competição.

Com gols de Edmundo, Ronaldo e Zé Roberto, o Brasil venceu a seleção boliviana por 3 a 1 no Estádio Hernán Siles, em La Paz, e sagrou-se campeã da Copa América de 1997. Erwin Sánchez fez o único tento da Bolívia na partida. Logo após o triunfo, Zagallo conversou com a imprensa e disse a famosa frase "Vocês vão ter que me engolir".

"Ganhamos com dificuldade, não tínhamos a mesma velocidade, mas tínhamos o coração. É para você, vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir!", disse o Velho Lobo.