Marcelo Pitaluga foi formado na base do Fluminense, mas nunca jogou pelo profissionalDivulgação / St. Patrick

Publicado 06/01/2024 17:44

O goleiro Marcelo Pitaluga, de 21 anos, renovou contrato com o Liverpool na última sexta-feira. O clube inglês não divulgou até quando vai o novo vínculo com o arqueiro, mas informou que ele foi emprestado ao St. Patrick, da Irlanda, para 2024.

Pitaluga chegou ao Liverpool em outubro de 2020, com 17 anos. Ele foi formado nas categorias de base do Fluminense , mas nunca entrou em campo pelo profissional. No Liverpool, também não jogou na equipe principal - ficou no banco de reservas em sete jogos -, apesar de atuar com certa regularidade nas equipes sub-21 e sub-23.

Em agosto do ano passado, o goleiro chamou a atenção do zagueiro Van Dijk e do atacante Salah durante um treino. Eles chegaram a chamá-lo de "Young Taffarel" (jovem Taffarel) e brincaram sobre ele estar malhando mais pesado.

Agora, Pitaluga defenderá o St. Patrick, time que disputa a primeira divisão da Irlanda. O jovem comentou a oportunidade em entrevista ao site oficial do clube: "É uma sensação ótima fazer parte do St. Pat's, vai ser uma grande temporada, mal posso esperar. O preparador de goleiros conversou comigo sobre essa possibilidade há algumas semanas, ouvi coisas boas do clube e da liga irlandesa, e acho que vai ser muito bom para a minha carreira".