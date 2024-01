Renato Augusto chega para brigar por titularidade no elenco tricolor - Divulgação/ Fluminense

Publicado 05/01/2024 20:12

Rio - O Fluminense oficializou, nesta sexta-feira, 5, a contratação do meio-campista Renato Augusto. O jogador, que ficou livre no mercado após não renovar com o Corinthians , esteve hoje no CT Carlos Castilho e firmou contrato válido até o fim de 2025.

“Estou muito feliz. Já tinha um namoro há um tempo, e poder ter a oportunidade de vir para cá, um time que foi campeão da Libertadores, com grandes jogadores. Poder me juntar a eles e aprender é motivo de alegria. Espero poder ajudar da melhor forma possível para que a gente conquiste mais títulos esse ano”, disse o jogador, ao site oficial do Fluminense



“Eu quero somar a um time que já é campeão. Tenho muito a aprender, tenho muito a ajudar. Então quero me juntar a esse grupo campeão para que a gente possa conquistar mais títulos e a gente possa começar a escrever história com jogadores que já têm uma história muito bonita no clube. E que eu possa escrever a minha também”, completou.

A contratação marca um retorno de Renato, já que ele iniciou formação como atleta no futsal do Fluminense. Agora com 35 anos, ele terá a oportunidade de jogar pelo time profissional do Tricolor, além de poder trabalhar com o técnico Fernando Diniz.

“Eu sempre vi a forma do Diniz jogar como algo muito interessante, sempre declarei que gostava bastante e queria entender como isso funciona, como essa equação é feita até chegar o resultado. Então, quando ele me ligou fiquei muito feliz com a oportunidade de trabalhar com ele. Espero render aquilo que ele espera, que o torcedor e o clube esperam, para conquistar títulos”.

O meio-campista é o segundo reforço do Tricolor para a temporada 2024. Em dezembro, o clube anunciou a contratação do zagueiro Antonio Carlos , que estava no Orlando City, dos Estados Unidos.

CARREIRA

Renato Augusto é um dos ídolos recentes da história do Corinthians, por onde somou duas passagens. A primeira foi entre 2013 e 2015. Já a segunda, entre 2021 e 2023. Com a camisa do Timão, ele conquistou o Campeonato Paulista de 2013, a Recopa de 2013 e o Brasileirão de 2015.

Além do Corinthians, Renato Augusto jogou no Flamengo, clube que o revelou. Fora do país, ele atuou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, e pelo Beijing Guoan, da China.

Pela seleção brasileira, Renato soma um total de 33 partidas e seis gols marcados. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.