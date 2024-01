Nino deixou o Fluminense e assinou com o Zenit-RUS até junho de 2028 - Divulgação/Zenit

Nino deixou o Fluminense e assinou com o Zenit-RUS até junho de 2028Divulgação/Zenit

Publicado 04/01/2024 18:37

Rio - O Zenit anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (4), a contratação de Nino, que deixa o Fluminense após cinco temporadas. O zagueiro de 26 anos assina vínculo até junho de 2028 com o clube russo. A saída para o futebol europeu já estava engatilhada após o Mundial de Clubes.

A oferta do Zenit pelo capitão do Tricolor foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) pelos 60% dos direitos econômicos ligados ao clube carioca. De acordo com o site "ge", os vencimentos mensais superam a proposta do Tigres, do México, em 2022.

O Fluminense pouco pôde agir na negociação quanto aos termos. Com contrato até o fim de 2024 e algumas recusas por renovação, Nino escancarou seu desejo de se transferir para o futebol europeu. Esta foi a última janela antes de poder assinar um pré-contrato e, assim, deixar o Flu sem um retorno financeiro.

Nino encerra sua passagem pelo Fluminense com 244 jogos e 13 gols marcados. Pelo clube das Laranjeiras, ele foi capitão na conquista da Libertadores e no vice do Mundial, além de ter conquistado duas vezes o Campeonato Carioca. Nas redes sociais, o Tricolor se despediu do jogador apontando ser um dos maiores da posição na história do clube.