Antônio Carlos na apresentação do elenco do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/01/2024 14:39

Primeira contratação do Fluminense para a temporada, o zagueiro Antônio Carlos, que se apresentou com o elenco do Tricolor, celebrou a sua chegada no clube. Ele, que já atuou no time das Laranjeiras nas categorias de base, comemorou seu retorno, afirmando que "está voltando aonde tudo começou".

"Muito feliz de voltar pra onde tudo começou. Feliz por vestir novamente a camisa do tão grande e poderoso Fluminense, de tantas conquistas e glórias. Juntos iremos guerrear para que o Fluminense continue sempre conquistando títulos! Vamos, tricolores!", publicou Antônio Carlos, nas redes sociais.

Apesar de ter passagem por Xerém, Antônio Carlos foi revelado pelo Corinthians. Após sua passagem no Alvinegro Paulista, o zagueiro de 30 anos defendeu as camisas de Oeste, Avaí, Ponte Preta, Palmeiras, Flamengo, e Orlando City, dos Estados Unidos, seu último clube antes de chegar ao Fluminense. Ele assinou vínculo válido até 2026 com o Tricolor.