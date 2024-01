Nino está de saída do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 03/01/2024 12:33

Rio - A vitoriosa passagem de Nino pelo Fluminense chegou ao fim. Nesta quarta-feira (3), o zagueiro chegou a um acordo com o Zenit-RUS, que já tinha acertado valores com o Fluminense, e encaminhou sua saída do clube carioca. A informação é do "ge".

Para contratar Nino, o Zenit pagará 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) ao Fluminense. Nos primeiros contatos, o defensor não se animou com a chance de jogar na Rússia. No entanto, desta vez, o cenário mudou por conta da proposta salarial consideravelmente maior do que a anterior e as conversas avançaram. Ele receberá um valor superior ao oferecido pelo Tigres-MEX em 2022, quando quase deixou o Flu.

A tendência é que Nino sequer se reapresente com o restante do elenco, no dia 23 de janeiro. O jogador, ao lado de André, era apontado como um dos possíveis nomes para deixar o Tricolor em 2024, já que recusou ofertas para renovar o contrato, que vai até o fim do ano, para realizar o sonho de jogar na Europa.

Além do Zenit, Nino também despertou interesse do Nottingham Forest-ING, que chegou a ser o favorito para contratá-lo, e do Real Betis, que sinalizou interesse a seus representantes. No entanto, o time carioca não recebeu nenhuma oferta das duas equipes.



Nino está no Fluminense desde 2019 e é um dos líderes do elenco de Fernando Diniz. O defensor conquistou dois títulos do Carioca e a Libertadores pelo Tricolor.