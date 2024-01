Goleiro Kevyn Vinicius, do Fluminense - Foto: Divulgação

Publicado 03/01/2024 19:46

Rio - O goleiro Kevyn Vinicius, de apenas 18 anos, foi um dos 28 jogadores que se reapresentaram e deram início à pré-temporada do Fluminense , nesta quarta-feira, 3. Pela manhã, os atletas fizeram trabalho na academia, com testes físicos comandados pela preparação física e fisiologia. Já na parte da tarde, o grupo retornou para dar sequência às atividades em período integral.

“Eu sigo muito focado em ajudar o Fluminense da melhor forma possível. Esse começo de temporada é importante para mim, vou poder mostrar o meu trabalho de perto para a comissão técnica e isso é um incentivo muito importante. Eu sempre falo que o meu objetivo é levar o ano do Fluminense o mais alto possível, então toda vez que for chamado para jogar, não importa em qual categoria, darei meu melhor”, disse Kevyn.



Já o restante do elenco, composto por jogadores que foram relacionados para o Mundial de Clubes, se reapresentará no dia 23. Dentre eles, está Fábio, que é uma referência para o jovem Kevyn Vinicius.



“É um ídolo. É até difícil acreditar quando estou por ali, do lado dele, vendo treinos... imagina saber que posso treinar ao lado dele. É uma grande referência não só como atleta, mas também como ser humano. Espero um dia contribuir no mesmo nível que ele”, finalizou o arqueiro.



Kevyn Vinicius, cabe destacar, é uma das grandes joias da base Tricolor. Ele tem contrato até dezembro de 2026 e multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros para o exterior. Natural de Ipatinga, Minas Gerais, o goleiro de 18 anos chegou a Xerém em 2022.