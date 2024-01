Agner foi o principal destaque do Fluminense na vitória sobre o São Raimundo - Leonardo Brasil / Fluminense

Agner foi o principal destaque do Fluminense na vitória sobre o São RaimundoLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 03/01/2024 17:13

O Fluminense terminou sua estreia pela Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta quarta-feira (3), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, com vitória. O Tricolor venceu o São Raimundo, de Roraima, pelo placar de 3 a 0. Agner foi o principal destaque do jogo, com dois gols marcados. João Lourenço foi o autor do outro tento.

O primeiro gol da partida saiu no primeiro tempo. Agner acertou um chute de fora da área, o goleiro Rafael Lennon falhou e a bola entrou na meta da equipe roraimense.

O segundo gol do Fluminense saiu na metade final do jogo. João Lourenço deu um bom passe para Kelwin, que foi derrubado pelo goleiro Rafael Lennon dentro da área. O juiz assinalou o pênalti e, na cobrança, João Lourenço cobra no canto esquerdo do gol do São Raimundo, aumentando o placar.

Por fim, o terceiro tento também foi de pênalti. Dessa vez, Enzo fez uma boa jogada e foi derrubado na área pelo zagueiro Higor Feitoza. Na cobrança, Agner bateu, o goleiro Rafael Lennon defendeu, mas, no rebote, o camisa 10 do Fluminense fez o gol, dando números finais à partida.

Com a vitória, o Fluminense ocupa a liderança do grupo 13 da Copinha. O próximo compromisso da equipe sub-20 do Tricolor acontece no próximo sábado (6), quando enfrentará o Lagarto, de Sergipe, às 15h, no mesmo estádio do jogo contra o São Raimundo.