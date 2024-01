Antonio Carlos, à esquerda, e Manoel, à direita, na reapresentação do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Antonio Carlos, à esquerda, e Manoel, à direita, na reapresentação do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/01/2024 13:10

Rio - O zagueiro Manoel esteve presente na reapresentação do Fluminense, nesta quarta-feira, 3. Ele, que foi suspenso por oito meses por causa de doping , já está liberado para treinar, mas só poderá atuar a partir de fevereiro.

A Conmebol aplicou, em outubro do ano passado, a suspensão porque o zagueiro testou positivo no exame antidoping para ostarina . A punição passou a contar em 19 de junho, quando Manoel foi afastado preventivamente.

Vale lembrar que a defesa do jogador, chefiada pelo advogado Marcelo Franklin, conseguiu comprovar que o uso da ostarina foi acidental, o que ajudou a diminuir a pena.

Outra novidade no CT Carlos Castilho foi o zagueiro Antonio Carlos. O jogador é o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2024. Ele estava no Orlando City, dos Estados Unidos, e firmou contrato válido até o fim de 2026.

VEJA OS JOGADORES QUE SE REAPRESENTARAM NESTA QUARTA-FEIRA

Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevyn, Pedro Rangel e Vitor Eudes.

Zagueiros: Antonio Carlos, Cipriano, Davi, Felipe Andrade, Kayke Almeida, Luan Freitas, Lucas Justen e Manoel.

Laterais: Alexandre Jesus, Calegari, Jhonny, Marcos Pedro e Rafael Monteiro.

Meias: Arthur, Dohmann, Edinho, Erick Nunes, Gustavo Apis, Thiago Henrique, Wallace.

Atacantes: Isaac, João Neto, Lelê e Samuel Granada.

E OS DEMAIS?

O restante do elenco, formado pelos jogadores que estiveram no Mundial de Clubes da Arábia Saudita, se reapresentarão no dia 23 de janeiro. Já o meia-atacante Leo Fernández, que não foi para Jidá, tem retorno programado para o próximo domingo, 7.