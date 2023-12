Jogo-treino entre o time sub-20 do Fluminense e os profissionais do Boavista - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC

Jogo-treino entre o time sub-20 do Fluminense e os profissionais do BoavistaFoto: Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 30/12/2023 15:48 | Atualizado 30/12/2023 15:48

Rio - O Fluminense encerrou a preparação para a Copinha neste sábado, 30, com uma vitória por 2 a 0 sobre os profissionais do Boavista, em jogo-treino realizado no Estádio Vale das Laranjeiras. Riquelme Felipe e Enzo fizeram os gols dos Moleques de Xerém.

A atividade foi realizada em três tempos de 30 minutos, e o técnico Caio Couto pôde levar a campo diferentes formações durante a partida.

"Mais importante que a vitória foi a personalidade que tivemos contra o time profissional do Boavista, que estará na disputa do Campeonato Carioca. Nossa equipe teve uma postura muito interessante, de ajuda mútua e coragem. Pode-se dizer isso sobre todos os jogadores, já que fizemos várias substituições ao longo da atividade. Fomos um time bem compactado e é o que queremos levar para a Copa São Paulo. O grupo é novo, mas composto por atletas que, entendendo o que é vestir a camisa do Fluminense e, acima de tudo, sendo solidários e corajosos, poderão surpreender", disse Caio Couto.

AGENDA

A delegação tricolor viajará na segunda-feira, 1, a São Carlos, cidade-sede do Grupo 13 da Copinha. O Tricolor ainda fará um último treino no local antes de estrear na competição.

O primeiro jogo do Fluminense na Copinha 2024 acontecerá na próxima quarta-feira, 3, às 15h15, contra o São Raimundo-RR, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. A CazéTV transmitirá o jogo.