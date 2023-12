John Kennedy comemora gol do título do Fluminense na final contra o Boca Juniors - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 29/12/2023 14:45

Rio - Autor do gol do título da Libertadores do Fluminense, o atacante John Kennedy promoveu um jogo beneficente nesta última quinta-feira (28), em Itaúna, em Minas Gerais. O jogador, de 21 anos, retornou para sua cidade natal com status de herói, e arrecadou mais de 3 mil toneladas de alimentos com o evento.

Após viver uma temporada especial sendo o herói do Fluminense na Libertadores, John Kennedy já faz planos para 2024. Convocado para disputar o pré-olímpico com a seleção brasileira, o atacante sonha com a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris e mira uma vaga na competição.

"Feliz pela convocação. Espero poder ajudar a Seleção, ser campeão e ir para Olimpíada. Que a gente possa fazer um grande campeonato", disse o atacante ao "ge".

O pré-olímpico será disputado entre janeiro e fevereiro, na Venezuela, e garante duas vagas na Olimpíada. O Fluminense teve dois jogadores convocados. Além de John Kennedy, o volante Alexsander também foi contemplado pelo técnico Ramon Menezes.

O Brasil é o atual bicampeão olímpico. A seleção brasileira conquistou a medalha de ouro pela primeira vez em sua história nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e conseguiu o bicampeonato em Tóquio 2021. Em 2024, a Seleção pode igualar Grã-Bretanha e Hungria com três ouros.