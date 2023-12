Nino, zagueiro do Fluminense, com o troféu da Libertadores - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/12/2023 16:30

Rio - O zagueiro Nino, de 26 anos, não deve permanecer no Fluminense em 2024 e nesta semana surgiu o possível interesse de mais um clube na contratação do jogador. O Liverpool teria pedido informações a respeito do brasileiro. O jornal inglês "Dave Ockop" parece ter esclarecido o motivo.

Os Reds têm convivido com algumas lesões em 2023. Kostas Tsimikas, Joel Matip e Andrew Robertson vem desfalcando o Liverpool. Com isso, o clube inglês tem recorrido a improvisações e tem avaliado a possibilidade de contratar um defensor no começo do ano que vem.

Nino tem uma cláusula de rescisão de 7 milhões de euros (algo em torno de R$ R$ 37,64 milhões). Alguns clubes já sinalizaram que desejam pagá-la, mas o zagueiro quer atuar no futebol inglês. Havia um acerto encaminhado com o Nottigham Forrest, mas a negociação esfriou.

O zagueiro, de 26 anos, está no Fluminense desde 2019 e seu contrato se encerra no fim do ano que vem. O defensor conquistou dois títulos do Carioca e a Libertadores pelo Tricolor.