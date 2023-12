Luiz Henrique - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 27/12/2023 10:00 | Atualizado 27/12/2023 10:11

Rio - O Fluminense está mais perto da contratação de Luiz Henrique. O Tricolor e o atacante chegaram a um acordo salarial e agora, o clube carioca precisa avançar em relação ao Real Betis, clube que detém os direitos do brasileiro. As informações são do portal "Saudações Tricolores".

As negociações não são simples, porque inicialmente, o Betis deseja uma transferência em definitivo. A proposta do Fluminense é de empréstimo por uma temporada e o Tricolor terá que ter algum custo na operação. O Flamengo e outros clubes europeus também desejam o atacante.

A vontade de Luiz Henrique, que quer voltar ao Fluminense, pode ser decisiva, mas há outros fatores na negociação, como a vontade do Betis. O atacante, de 22 anos, perdeu espaço no clube espanhol e deverá ser negociado.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, Luiz Henrique entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.