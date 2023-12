Equipe sub-17 do Fluminense foi campeã do Campeonato Carioca da categoria - Leonardo Brasil / Fluminense

Equipe sub-17 do Fluminense foi campeã do Campeonato Carioca da categoriaLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 26/12/2023 13:43

Não foi apenas nos profissionais que o ano do Fluminense foi histórico, com a conquista inédita da Libertadores. Nas categoria de base, 2023 também ficará marcado, com a conquista de 24 títulos pelos Moleques de Xerém, recorde do clube.



O desempenho foi tão com que nove das dez categorias das divisões de base do Tricolor foram campeões pelo menos uma vez. O sub-15 foi quem mais levantou troféus: cinco vezes. Sub-16 (quatro), sub-12, 13 e 17 (três), sub-9 e 10 (duas) e sub-11 e 20 (uma) completam a lista.



"A conquista de títulos é uma das métricas que ajudam a validar o trabalho das divisões de base do Fluminense. E são vários os indicativos de evolução do nosso projeto. Afinal, é importante formar o atleta vencedor. Nós, em momento algum, abrimos mão do processo formativo, ao passo que desenvolvemos categorias competitivas", explicou o diretor executivo de futebol de base do Fluminense, Antônio Garcia.





Veja os títulos dos Moleques de Xerém em 2023



1. Scopigno Cup-ITA Sub-16

2. Heemskerk Cup-HOL Sub-16

3. Copa Rio Sub-20

4. Recopa Carioca Sub-17

5. Campeonato Carioca Sub-17

6. Taça Guanabara Sub-17

7. Copa Rio Sub-16

8. Copa Olaria Sub-16

9. Gama Paraguai Cup Sub-15

10. Recopa Carioca Sub-15

11. Campeonato Carioca Sub-15

12. Copa Rio Sub-15

13. Taça Guanabara Sub-15

14. ES Cup Sub-13 (primeira edição)

15. ES Cup Sub-13 (segunda edição)

16. ES Cup Sub-13 (terceira edição)

17. Campeonato Carioca Sub-12

18. Taça Edilson Silva Sub-12 (Taça Rio)

19. Sudeste Cup Sub-12

20. IberCup Sub-11

21. Dani Cup Sub-10 (primeira edição)

22. Dani Cup Sub-10 (segunda edição)

23. IberCup Sub-9

24. Taça Edilson Silva Sub-9 (Taça Guanabara)