Jorge - Marcelo Gonçalves/Fluminense

JorgeMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 25/12/2023 15:22

São Paulo - O Santos encaminhou um acerto com o lateral-esquerdo Jorge, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado do Fluminense. Além dele, o clube paulista também se aproximou de um acordo por Aderlan, lateral-direito do Red Bull Bragantino.

A diretoria santista assinou com ambos os jogadores uma carta de intenções, que funciona como uma espécie de pré-contrato. Essa ação tem sido feita com os outros reforços da equipe para o ano que vem.



Os reforços do Peixe se apresentam ao clube no início de janeiro para a realização dos exames médicos. Os anúncios oficiais só vão ocorrer após a aprovação nos exames.



Aos 27 anos, Jorge está acertando sua segunda passagem pelo Santos onde atuou em 2019. Na atual temporada, o lateral chegou por empréstimo ao Fluminense junto ao Palmeiras, mas uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e no menisco o tirou de combate durante o restante da temporada. O atleta não atua desde o dia 5 de fevereiro deste ano.