Luiz Henrique deixou o Fluminense em 2022 e está no Betis, da Espanha - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/12/2023 16:47

Rio - O desejo do Fluminense de trazer Luiz Henrique de volta não surgiu com o interesse do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor monitora o atacante, de 22 anos, há meses e conta com a vontade do jovem de voltar para o clube carioca.

Luiz Henrique já deixou claro que deseja voltar ao Fluminense em 2024 e tentará convencer o Real Betis a aceitar uma oferta de empréstimo. Atualmente, o desejo do clube espanhol é de negociar o brasileiro em definitivo.

Contratado no meio do ano passado pelo Betis, Luiz Henrique vem sendo menos utilizado na atual temporada europeia. Somando o período em que está no futebol espanhol, o brasileiro fez 60 partidas, anotando quatro gols e nove assistências.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, Luiz Henrique entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.