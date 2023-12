Caio Paulista - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/12/2023 14:40

Rio - A situação de Caio Paulista continua indefinida. O Palmeiras entrou na jogada e pode atravessar a negociação do São Paulo e ficar com o jogador que pertence ao Fluminense. De acordo com o portal "GE", o Alviverde sinalizou que toparia pagar mais do que os 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões) que estão no contrato com o clube do Morumbi do Morumbi.

O São Paulo tem até o último dia de 2023 para exercer seu direito de compra. Porém, na proposta que fez para o Fluminense, o atual campeão da Copa do Brasil propôs um parcelamento do valor em três anos. Essa decisão dá o direito do clube carioca de aceitar ou não a venda. Inicialmente, o Flu até topou, mas com a chegada de outros clubes interessados a negociação não foi sacramentada.

Para ficar com Caio Paulista sem o risco de perdê-lo para nenhum clube, o São Paulo terá que desembolsar o valor à vista. Atuando na lateral esquerda, o jogador, de 25 anos, viveu uma grande temporada pelo São Paulo. O jogador atuou no Fluminense de 2020 a 2022, vivendo altos e baixos.