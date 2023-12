Caio Paulista está emprestado pelo Fluminense ao São Paulo - Divulgação/São Paulo

Publicado 23/12/2023 17:30

Rio - A negociação envolvendo a compra de Caio Paulista pelo São Paulo pode não acontecer. De acordo com informações do jornalista André Plihal, da ESPN, a situação esfriou. A postura do empresário Eduardo Uram e do Fluminense mudaram e o destino do jogador pode ser outro.

O Palmeiras teria entrado na jogada e com isso a situação pode mudar. O acordo com o São Paulo envolvida o pagamento de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 17,2 milhões) por 80% dos direitos econômicos, divididos em parcelas por três anos. Uma possível oferta do Alviverde em melhores condições pode alterar o rumo.

Atuando na lateral esquerda, Caio Paulista, de 25 anos, viveu uma grande temporada pelo São Paulo. O jogador atuou no Fluminense de 2020 a 2022, vivendo altos e baixos.